30 Октября 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Врио мэра Челябинска потребовал набрать водителей на снегоуборочную технику

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале рассказал о подготовке к предстоящему зимнему сезону и об имеющейся в распоряжении города снегоуборочной технике. Из поста следует, что недостатка в машинах не наблюдается, однако вопрос о том, кто будет ими управлять, еще не закрыт.

"Продолжаем готовиться к заморозкам и снегопадам. Посмотрел сегодня новую технику, которую муниципалитет приобрел на средства, выделенные городу губернатором. Закуплено: семь автогрейдеров, пять погрузчиков, три трактора, два шнекороторных снегоочистителя, два пылесоса, один бульдозер. Эти машины станут существенным дополнением к тем, которые уже есть в наличии у подрядчиков. Но никакая техника не будет иметь смысла, если на ней некому работать. Поставил задачу руководителям подрядных организаций укомплектовывать штат водителями", - написал Лошкин.

По словам врио мэра, подрядчики заявляют о готовности к зимнему сезону.

"Теперь им предстоит доказать это на практике. Отговорки приниматься не будут", - подчеркнул Лошкин и добавил, что качество очистки города будет держать на личном контроле.

Напомним, что минувшей зимой власти Челябинска не справлялись с последствиями снегопадов, жители потребовали отставки предыдущей главы города Натальи Котовой.

Теги: зимний сезон, снегоуборочная техника, водители


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