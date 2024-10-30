Священник раскритиковал "утиные" губы женщин

Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов высказался против "утиных" губ, которые есть у различных женщин.

"Милые барышни, зачем вы калечите себя этими ужасными "утиными" губами? Кому вообще это может понравиться? Самое удивительное, занимаются этим те, кто и так по своей природе симпатичен и даже красив", - написал священник на своей странице "ВКонтакте", задавшись вопросом, можно ли "сдуть" назад "такие искалеченные губы".

По его словам, в последнее время он встретил несколько девушек с таким "улучшением".

"И при разговоре, смутившись, даже не мог смотреть на них, так как боялся, что они увидят смятенье и ужас в моём взоре", - пишет священник.