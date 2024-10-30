В Свердловской области "подъемные" для молодых медиков увеличили в три раза

В Свердловской области в три раза увеличили единовременное пособие выпускникам медицинский колледжей и вузов, устроившимся на работу в госучреждения здравоохранения. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Молодые специалисты, переехавшие для работы в сельскую местность, уже стали получать по 150 тыс. рублей, а в остальных территориях - по 100 тыс. Ранее размер выплат составлял 50 и 35 тыс. рублей соответственно.

Одним из главных требований для получения "подъемных" являются: трудоустройство в медицинское госучреждение в год выпуска, а также работа в одном месте не менее трех лет. За выплатами необходимо обратиться в кадровую службу по месту работы.

Напомним, что выплата на обзаведение хозяйством не единственная мера поддержки медиков в регионе. Помимо них молодым специалистам: