В Свердловской области "подъемные" для молодых медиков увеличили в три раза
В Свердловской области в три раза увеличили единовременное пособие выпускникам медицинский колледжей и вузов, устроившимся на работу в госучреждения здравоохранения. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Молодые специалисты, переехавшие для работы в сельскую местность, уже стали получать по 150 тыс. рублей, а в остальных территориях - по 100 тыс. Ранее размер выплат составлял 50 и 35 тыс. рублей соответственно.
Одним из главных требований для получения "подъемных" являются: трудоустройство в медицинское госучреждение в год выпуска, а также работа в одном месте не менее трех лет. За выплатами необходимо обратиться в кадровую службу по месту работы.
Напомним, что выплата на обзаведение хозяйством не единственная мера поддержки медиков в регионе. Помимо них молодым специалистам:
- выплачивается единовременная компенсация в сумме от 500 тыс. до 1,5 миллиона рублей;
- действует программа компенсации аренды жилых помещений;
- выделяются социальные выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений врачам и средним медицинским работникам, трудоустроенным и проживающим в населённых пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек.