NYT: США на опыте российско-украинского конфликта готовятся к войне с КНР

Вооруженные силы США готовятся к возможной войне с Китаем, отрабатывая тактики, позаимствованные в результате наблюдения за конфликтом на Украине, сообщает газета New York Times.

Опрошенные изданием военные эксперты полагают, что Китай в ближайшие годы может предпринять попытку захвата Тайваня, что и приведет к войне с США. На этом фоне Соединенные Штаты перебрасывают больше войск в регион и проводят учения с союзниками. В маневрах американские военные активно задействуют опыт российско-украинского конфликта, в частности касательно применения малых диверсионных групп и использования средств связи.

По информации газеты, военный конфликт США и КНР будет вестись на земле, в воздухе, в космосе без применения ядерного оружия. Существует высокая вероятность, что в него могут быть вовлечены другие крупные державы. Отмечается, что американская армия понесет потери, которые не фиксировались даже в самых кровопролитных конфликтах с участием США, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Китай может овладеть Тайванем без войны. Отмечается, что Китай просто объявит карантин и полностью перекроет доступ к портам острова. Для этого будет использована не Народно-освободительная армия Китая, а флот береговой охраны. Карантин является более целесообразным для Китая и более вероятным, чем вторжение или блокада, он создаст уникальные проблемы с точки зрения того, как Тайвань и США отреагируют.

Цель Китая – не в том, чтобы изолировать Тайвань, а показать заявленный Пекином суверенитет над островом и проверить реакцию международных судоходных компаний, оказать значительное давление на Тайвань. Эти действия будут сопряжены со значительным риском для Китая. Но если вмешаются США, то именно они будут рассматриваться как инициатор боевых действий.