Telegram оштрафовали на 4 млн за незаконные призывы отделить Урал от России

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за несоблюдение требования удалить каналы, призывающие пользователей к нарушению территориальной целостности РФ. К такому решению пришел Таганский суд Москвы.

"Роскомнадзором в рамках исполнения требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в адрес владельца информационного ресурса Telegram - в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены уведомления о нарушении порядка распространения информации. В установленный федеральным законом срок - в течение суток с момента получения уведомлений - с информационного ресурса Telegram информация, распространяемая с нарушением закона, не удалена", - цитирует текст решения суда ТАСС.

В указанных каналах содержались незаконные предложения о том, чтобы Уралу выйти из состава России, а также пропаганда ультраправых идей. Изначально подозрительные публикации обнаружила прокуратура, которая направила собранную информацию в Роскомнадзор.

Организацию Telegram Messenger Inc. признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).