Правительство России спишет с Пермского края около 744 миллиона рублей долгов по бюджетным кредитам

Правительство России спишет с Пермского края около 744 миллионов рублей долгов по бюджетным кредитам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Пермский край вошел в перечень 25 регионов, которым спишут долги. Общая сумма списанной задолженности составит 25,9 млрд руб.

"Ряд российских регионов получили возможность списания задолженности по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регионы вошли в список, поскольку их власти активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов. О необходимости поддержки регионов, в том числе через снижение долговой нагрузки неоднократно говорил Владимир Путин.