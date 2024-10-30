Эстония может купить у Украины беспилотники

Эстония может начать закупку у Украины беспилотников – украинские компании смогут участвовать в соответствующих тендерах.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, качество украинских БПЛА "очень хорошее". При этом сроков начала торгов или поставок он не обозначил.

Ранее министр заявлял, что Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов, некоторые виды, по его словам, обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов, пишет РИА Новости.