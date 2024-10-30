В Челябинской области ищут членов диаспоры, обманувших на полтора миллиона мать погибшего участника СВО

Главное управление МВД по Челябинской области взяло на контроль ситуацию с обманом жительницы Варненского района. Об этом Накануне.RU сообщили 30 октября в пресс-службе ведомства.

Как объяснили в МВД, в соцсетях распространилась информация об обмане жительницы поселка Катенино Варненского района недобросовестными строителями. Местные жители утверждают, что женщина, сын которой погиб на СВО, заплатила злоумышленникам полтора миллиона рублей за проведение строительных работ. Получив деньги, мужчины через несколько дней скрылись и перестали выходить на связь с заказчиком. В сообщениях также утверждается, что злоумышленники являются представителями одной из этнических диаспор.

Пользователи соцсетей в комментариях к размещенным постам обращались к правоохранительным органам и призывали помочь женщине и призвать к ответственности злоумышленников. В Главном управлении МВД России по Челябинской области отреагировали на появившиеся публикации и начали проверку. Полицейские опрашивают потерпевшую женщину, расспрашивают жителей поселка, пытаются определить маршрут передвижения автомобиля предполагаемых подозреваемых.