Госдума увеличила штрафы за нетрудоустройство инвалидов

Госдума приняла закон, увеличивающий штрафы за отказ принять на работу инвалида. Организацию могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

С 2016 по 2022 год число работающих инвалидов в России, по официальным данным, снизилось на миллион человек. Авторы закона считают, что работодатели просто уклоняются от своей обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с квотами. Если в компании больше 100 человек, то квота может быть до 4%, до 100 - 3%.

По Трудовому кодексу, прием и оформление на работу человека с инвалидностью ничем не отличается от трудоустройства других людей. Но если инвалид претендует на трудоустройство по квоте, то он обязан предоставить подтверждающие документы. При этом зарплата им платится в полном объеме, хотя рабочая неделя для инвалидов первой или второй группы не должна превышать 35 часов.

Всего в России около 11 млн человек с инвалидностью, из них более 700 тыс. - дети. Общее количество инвалидов снижается, а вот детей - только растет.