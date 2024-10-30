30 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Гордума Екатеринбурга создаст рабочую группу после конфликта из-за платных парковок в Солнечном

Гордума Екатеринбурга решила создать рабочую группу, которая смогла бы определить законность организации закрытых - платных парковок на территории Солнечного микрорайона.

Как сообщает "Ъ-Урал", на последнем заседании рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения депутатам рассказали об операторе платных парковок - УК "Солнечный". Якобы из-за него из 4,7 тыс. машиномест, для местных жителей, живущих на окраине, доступны только 1,4 тыс. бесплатных. Муниципальные парковки находятся далеко от жилых домов, из-за чего автовладельцы уже полностью заполнили парковку детской больницы №8.

Депутат от КПРФ Виктория Ивачева отметила, что в Солнечном не хватает 14 многоуровневых парковок, заявленных в плане застройки. По ее словам, конфликт в микрорайоне уже дошел до порчи имущества сторон - автомобилисты ломают шлагбаумы, а им в ответ протыкают колеса. Ко всему этому, добавила Ивачева, привели действия "одной частной компании".

По решению депутатов, в скором времени будет создана рабочая группа, которая напрямую обсудит пути решения с УК "Солнечный" и застройщиком "Эталон". До этого будет составлено обращение к региональному правительству с просьбой помочь решить вопрос с переполненной парковкой на территории больницы, а именно выделить дополнительное финансирование учреждению для покрытия расходов на платные парковочные места. Депутаты также отметили, что прокуратура уже намерена обратиться в суд, чтобы изъять часть территорий, где были организованы платные машиноместа.

Напомним, конфликт местных жителей из-за платных парковок длится уже несколько лет. Изначально предполагалось, что платными станут парковки, отданные девелоперу. Получаемые суммы должны были быть направлены на благоустройство микрорайона. Однако вскоре "Форум групп" продал свой бизнес московскому застройщику "Эталон", после чего число платных машиномест резко увеличилось.

Ранее мы писали, как в Солнечном появилась компания "Технология парковки", которая без ведома жителей по улице Лучистая внезапно установила шлагбаум и ввела систему штрафов, перестав впускать автомобили местных жителей к их же домам.

Теги: Екатеринбург. Солнечный, рабочая группа, гордума, парковка


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