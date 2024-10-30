30 Октября 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 7,3%

Александр Моор провел координационное совещание по обеспечению правопорядка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По итогам девяти месяцев 2024 года в Тюменской области отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ситуация в целом находится под контролем, отметил губернатор.

По поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе участники совещания обсудили меры по предупреждению и пресечению противоправных деяний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

За девять месяцев 2024 года в Тюменской области выявлено 29 подобных преступлений. Пристальное внимание уделяется реализации на территории региона национального проекта "Жилье и городская среда". За отчетный период преступных деяний, связанных с реализацией данного нацпроекта, не зафиксировано.

Государственная жилищная инспекция Тюменской области за девять месяцев 2024 года увеличила количество контрольных и профилактических мероприятий более чем в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

"Обеспечение законности в сфере ЖКХ способствует повышению качества предоставляемых тюменцам жилищно-коммунальных услуг. Правонарушения в данной отрасли представляют существенную угрозу для социально-экономического благополучия жителей региона. Своевременное выявление и пресечение таких преступных деяний – одна из наиболее актуальных задач правоохранителей и органов власти", – подчеркнул Александр Моор

Теги: Александр Моор, преступления, правопорядок


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