30 Октября 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Трое жителей Челябинской области отправятся в колонию за жестокое убийство 23-летней давности

В Челябинской области к длительному сроку лишения свободы приговорили местных жителей за убийство матери и ребенка в 2001 году, а также покушение на убийство еще троих несовершеннолетних. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области.
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Следователи установили, что в ноябре 2001 года, в ночное время, осужденные забрались в один из домов города Троицка с целью ограбления, где множество раз ударили топором по голове находившуюся в нем женщину, а также топором и ножом по голове и туловищу ее малолетнего ребенка. Мать с сыном вскоре скончались на месте. После этого преступники обнаружили трех спящих детей и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления, а затем скрылись, похитив из дома теле- и аудиотехнику.

К счастью, дети быстро обнаружили очаг возгорания и убежали из дома через окно, в связи с чем убийство еще троих детей не было доведено до конца по независящим от виновных обстоятельствам.

Межведомственная аналитическая группа по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, изучила материалы уголовного дела, приостановленного в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. Благодаря совместным оперативным мероприятиям, выполненным сотрудниками регионального СКР и ГУ МВД России по Челябинской области, преступников все же удалось найти спустя 21 год. С ними проведены необходимые следственные действия и экспертные исследования, в том числе молекулярно-генетическое и психиатрические.

Под давлением собранных доказательств обвиняемые дали признательные показания. В отношении троих местных жителей, признанных виновными в совершении преступлений, вынесен приговор, осужденных приговорили к восьми, 15 и 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режимов.

Теги: приговор, убийство


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