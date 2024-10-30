Группе "Синара" все-таки позволят поставить 50 новых троллейбусов в Екатеринбург

ФАС поставила точку в разборках потенциальных поставщиков новых троллейбусов для Екатеринбурга. Несмотря на жалобы со стороны проигравшей вологодской компании "Транс-Альфа", поставкой 50 единиц транспорта в уральскую столицу займется именно компания "Синара".

"Контракт на 50 троллейбусов для Екатеринбурга признали законным. Такое решение приняли в Москве на заседании комиссии УФАС. "Комиссары" признали жалобу вологодской "Транс-Альфы", пожелавшей "сломать" конкурс мэрии, несостоятельной. А в целом это значит, что по контракту "Синара" должна до 10 декабря поставить в город 50 троллейбусов", - сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

Напомним, заявку "Транс-Альфа" отклонили, потому что те неправильно истолковали технические характеристики. Участник закупки предложил троллейбусы российского производства с дополнительными оконными проемами в боковой обшивке, чего по техзаданию быть не должно. После этого компания подала жалобу, в которой заявила, что указанную часть корпуса можно было выполнить из любого материала. Там также прозвучали обвинения в адрес комиссии по отклонению заявки участника в действиях антиконкурентного характера, ведь их цена закупки была гораздо ниже, чем у компании-победителя.

Цена контракта с "Синарой" составляет 1 млрд 633 млн 500 тыс. рублей.