Mash: В Железногорске во дворе многоэтажки начался пожар после падения БПЛА

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, часть обломков упала в городе Железногорск. "Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Пожар оперативно ликвидировали", - написал Смирнов в телеграм-канале.

Mash пишет, что после атаки БПЛА во дворе одного из жилых домов начался пожар. Предварительно, поврежден фасад многоэтажки, детская площадка, несколько машин. Обсуждается эвакуация людей из близлежащих домов.

Телеграм-канал сообщает, что 28 октября ВСУ пытались атаковать здание местного ОАО "Михайловский ГОК" (второе в стране предприятие по добыче железной руды). Тогда по дрону отработала ПВО.