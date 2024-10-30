Умер экс-защитник интересов знатоков "Что? Где? Когда?" Андрей Черемисинов

В возрасте 55 лет скончался экс-защитник интересов знатоков "Что? Где? Когда?" Андрей Черемисинов. Это случилось 29 октября.

Событию посвящена публикация в официальном telegram-канале игры, в которой не названа причина и обстоятельства кончины, лишь сообщается о смерти. Там уточнили, что он семь лет защищал интересы знатоков и отмечал особо отличившихся игроков "Хрустальным атомом". РБК уточняет, что "Росатом" выразил соболезнования семье Черемисинова. Сделал это и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Черемисинов был по-настоящему разносторонней личностью, занимался большим количеством проектов, в том числе связанных с телевидением, всегда знал, что интересно зрителям. Очень важно, что уже затем, работая на федеральном уровне, Андрей Черемисинов никогда не терял связь с Нижегородской областью", - приводит издание слова губернатора.

Черемисинов родился в 1968 г. в Магаданской области. Он – основатель и бывший директор нижегородской телекомпании "Сети НН". В последние годы был советником генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева.