Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с перепившей в его баре девушкой

Солист "Руки Вверх" прокомментировал ситуацию с перепившей девушкой в его баре. Он назвал инцидент неприятным и вышедшим из-под контроля, пишет Mash.

Накануне 24-летняя москвичка оказалась в реанимации после того, как выпила 20 шотов с крепким алкоголем и запила их пивом в баре "Руки Вверх" на Тверской. Девушка была расстроена из-за проблем в личной жизни.

По словам певца, бармен сильно переживает, но он никого пить не заставлял, останавливать в такой ситуации должны были друзья.

"Это бывает с абсолютно любым человеком, который не рассчитал свои силы", - сказал артист.

В баре после инцидента ввели лимит на количество спиртного в одни руки. Девушка пришла в себя, она не в коме. Жуков поможет перевести Татьяну в платную палату.