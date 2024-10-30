30 Октября 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.ru

2023: В Тюменской области открытие новых производств, технологический саммит, новые спротобъекты

В 2023 году трехстороннее соглашение между субъектами "Тюменской матрешки" продлили до 2035 года. Для тюменцев, югорчан и ямальцев это означает, что задачи по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению качества жизни людей регионы продолжат решать сообща.

Александр Моор(2019)|Фото: Накануне.RU

Подписи под документом на полях ПМЭФ-2023 поставили Александр Моор, Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова.

"Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность. Главное – эта система, основанная на взаимном уважении и согласии, работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 80-летней истории самой Тюменской области тренд на динамичное развитие в 2023 году шел по нарастающей.

В августе был открыт производственный комплекс "Грин Лайф" на площадке индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе. Здесь началась переработка дикоросов - ягод и грибов. Теперь из 100 тонн сырья на предприятии получают 10 тонн готовой продукции. Работает восемь установок и, что особенно важно, почти все оборудование на предприятии отечественного производства. Сейчас отлажен выпуск сублимированного мороженого, которое уже успели распробовать тюменские школьники.

(2024)|Фото: rayon72.ru/ Ольга Боровикова

В сентябре на производственных площадях "Боровской бумажной компании" запустили выпуск чековой термоленты. В новую промышленную площадку с уникальным оборудованием предприятие инвестировало 500 млн рублей. Теперь компания выпускает до 1,6 тысячи тонн продукции из отечественного сырья ежемесячно. Потребителями чековой термоленты являются торговые сети, банковский сектор, автозаправочные комплексы.

(2024)|Фото: ИА Тюменская линия

Есть запрос на поставку тюменской продукции и со стороны компаний Арабских Эмиратов, стран СНГ и Восточной Европы. Этот проект был реализован при участии Минпромторга России и правительства Тюменской области.

(2024)|Фото: t-l.ru/ Сергей Елесин

В Ишимском районе в октябре 2023 года запустили в эксплуатацию первую очередь завода "Протеинсиб" по глубокой переработке гороха. Предприятие рассчитано на объем переработки в 70 тысяч тонн сырья.

Первая очередь "Протеинсиба" - это элеваторный комплекс, куда поступает горох, склад готовой продукции и визировочная лаборатория. Проект поддержало региональное правительство, из бюджета было направлено 400 млн рублей на газификацию, энергоснабжение, водопровод и асфальтирование подъездных путей. Агрохолдинг "Юбилейный" инвестировал в проект 6 млрд 700 млн рублей. Производят здесь изолят, клетчатку и крахмал. Более 11 тысяч тонн горохового изолята в год планируется экспортировать.

(2023)|Фото: admtyumen.ru

В декабре 2023 года в Тюмени прошло масштабное мероприятие, на которое собрались ведущие специалисты нефтегазохимии - I Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли". Саммит прошел в Тюменском технопарке. Участниками делового события стали более 400 экспертов из разных регионов, занятых преимущественно технологиями, инновациями в области бурения. В мероприятии участвовали представители добывающих предприятий страны, в том числе немало "дочек" ведущих нефтегазовых компаний - "Газпром", "Роснефть", "НОВАТЭК" и другие. Инновационные разработки для отрасли на выставке представили более 10 компаний России. По итогам мероприятия решено сделать Технологический саммит ежегодным.

Выставка TNF EXPO(2024)|Фото: Накануне.RU

И знаковое событие в спортивной инфраструктуре региона также пришлось на 2023 год - во время телемоста с форума "Россия - спортивная держава" резидент России Владимир Путин открыл Тобольский Центр гимнастики.

(2023)|Фото: admtyumen.ru

Общая площадь этого спортобъекта составляет 4,8 тысячи кв.м. Общий зал - 1,5 тысячи кв. м с трибунами на 350 персон, тренажерный зал, залы для хореографии, фитнеса и индивидуальной подготовки, тренерская, раздевалки с душевыми на каждом этаже. Здание представляет собой округлое сооружение с террасами на разных уровнях. Рядом с центром гимнастики появился тематический мурал.

Тобольский центр гимнастики признан Минстроем РФ образцовым. Регионам рекомендовано использовать именно этот проект при строительстве аналогичных спортивных сооружений.

Теги: 80-летие тюменской области, грин лайф, переработка дикоросов, александр моор, технологический саммит, центр гимнастики


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