"Росатом": Курская АЭС работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Курская АЭС работает в штатном режиме после попытки атаки со стороны ВСУ.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Росатома", радиационный фон на объекте также находится в пределах природных значений.

"По состоянию на 17:30, Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе 3 энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком, 4 энергоблок в плановом ремонте, а 1 и 2 блоки в режиме эксплуатации без генерации", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в СМИ сообщили о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью натовского вооружения.

До этого ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, уже несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии. 27 августа делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. По словам Гросси, в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.