Долю отечественного производства лекарственных препаратов в РФ планируется увеличить до 90%

Долю отечественного производства лекарственных препаратов в РФ планируется увеличить до 90% в натуральном выражении и медицинских изделий - до 40% в денежном выражении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение - 2024".

В настоящий момент, по словам Голиковой, в натуральном выражении в России произведено 63% лекарственных препаратов. В рамках госзакупок такой процент еще выше - 82%, а для медицинских изделий показатель составляет 30%.

Всего в стране 548 организаций-производителей лекарственных препаратов по более 14 тыс. наименований и 3 400 компаний-производителей 14 тыс. медицинских изделий. По словам Голиковой, Минпромторг России реализует комплекс механизмов, позволяющих предприятиям фармацевтической и медицинской продукции получить поддержку на всех этапах жизненного цикла продукции.

"С 2022 года уже поддержано более 1 000 проектов на сумму более 118 млрд рублей как за счет федерального бюджета, так и за счет грантов Фонда развития промышленности и венчурного фонда "Фарммединновации", - цитирует ее ТАСС.