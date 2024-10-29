В Тюменской области завершили основные работы по восстановлению пострадавших от паводка дорог

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале рассказал, как скоро будут восстановлены дороги, поврежденные сильнейшим за всю историю Тюменской области паводком.

Он отметил, что вопросы на эту тему беспокоят жителей Тюменской области, в том числе такие обращения поступали на недавнюю прямую линию.

"Делаем все возможное, чтобы решить эту задачу как можно быстрее. На заседании президиума областного правительства подписал два постановления. Более 12 млн рублей выделяем на восстановление автодорог в деревне Савина, селе Бизино и селе Карачино Тобольского района. Свыше 11 млн рублей – на ремонт дороги в деревне Большой Остров Ишимского района. Под водой этой весной оказалось 134 объекта дорожной инфраструктуры, в том числе 28 мостов. По каждому была проведена экспертиза. В результате мы определили приоритетные точки – места, где нет альтернативы для проезда. На восстановление и ремонт этих объектов было выделено более 500 млн рублей", - сообщил Моор.

По его словам, основные работы завершены. Но чтобы полностью устранить ущерб, потребуется еще порядка 3 млрд рублей.

"Мы делаем это постепенно, в плановом режиме. Надеемся при этом на поддержку из федерального бюджета", - заявил губернатор.