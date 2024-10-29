В Прикамье впервые увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов более чем на 30%
В Прикамье впервые увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов более чем на 30%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.
В краевой парламент поступил проект закона о стоимости патента для иностранных граждан на 2025 год.
Ежегодно стоимость патента рассчитывается из трех составляющих: фиксированный платеж в размере 1200 рублей, региональный коэффициент, которой устанавливается законом края, а также коэффициент-дефлятор. Последний определяет министерство экономического развития РФ.
Так, в 2025 году стоимость патента повысится за счет увеличения регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора и составит 7100 рублей. Это выше более чем на 30% стоимости патента в 2024 году (5200 рублей).
Отметим, сегодня стоимость патента в Прикамье одна из самых низких в ПФО.
Планируется, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании в ноябре.