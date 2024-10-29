В Свердловской области разрешили тратить материнский капитал на строительство дома

В Свердловской области одобрили инициативу разрешить семьям направлять материнский капитал на строительство частного дома. Соответствующий законопроект приняли на заседании регионального заксобрания.

По словам члена комитета свердловского парламента по соцполитике Леонида Хаютина, одним из главных условий на получение разрешения использовать маткапитал для строительства дома, станет выбор участка именно на территории Среднего Урала. Он также посоветовал до этого обезопасить свои средства, переместив их на эскроу-счета.

Еще больше облегчит процесс получения средств, если семья сможет обращаться не только по месту жительства, а в любой территориальный орган региона.

Напомним, что материнский капитал в 2025 году вырастет до 646 тысяч рублей, за второго ребенка мама и папа получат 854 тысячи. Из бюджета на эти цели выделят 694,2 миллиарда рублей. Сейчас (с 1 февраля 2024 года) размер маткапитала составляет 630,4 тысячи на первого ребенка и 833 тысячи на второго.