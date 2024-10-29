В Utair объяснили причины массовых задержек рейсов в Югре неблагоприятными погодными условиями

В авиакомпании Utair объяснили причины массовых задержек рейсов в Югре неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает NEFT, из-за неблагоприятной погоды в Кургане и Игарке (Красноярский край) произошли изменения в структуре расписания полетов в Югре. Поэтому несколько дней подряд самолеты Utair летают с серьезными задержками.

Отметим, что на задержки рейсов обратила внимание и уральская транспортная прокуратура. Правда – всего на один задержанный рейс. Прокуроры взяли на контроль задержку вылета из Сургута в Пермь. Между тем, сегодня кроме пермского рейса в Сургуте застряли пассажиры в Игарку и Ташкент. Рейс в Уфу отменили.

В Ханты-Мансийске задерживается рейс в Каму, в Тюмень.

Накануне с задержками рейсов столкнулись пассажиры из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута.