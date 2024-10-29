Свердловский облсуд признал законным заочный арест экс-губернатора Юревича

Свердловский областной суд признал законным заочный арест экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Напомним, что еще 7 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство и заочно "поместил под стражу" бывшего челябинского главу, который с 2017 года находится в международном розыске. Его обвиняют сразу по ряду статей: ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Сегодня московские адвокаты Юревича обжаловали постановление в Свердловском областном суде, однако и там не нашли поддержки. Согласно решению суда, Юревич будет помещен под стражу на 2 месяца в случае его задержания на территории РФ, либо с момента пересечения границы страны в случае его экстрадиции.