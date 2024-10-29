На предприятии "Евраза" в Качканаре БелАЗ раздавил внедорожник. Погибли двое рабочих

На Качканарском горно-обогатительном комбинате (АО "Евраз Качканарский ГОК") произошло смертельное ДТП. Водитель БелАЗа сдавал назад и наехал на внедорожник "Патриот", в котором сидели двое рабочих. Оба погибли.

По данным Telegram-каналов, когда самосвал выгружал породу, сзади на УАЗе подъехали и.о. горного мастера и помощник машиниста. Самосвал сдал назад и наехал на автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе компании, трагедия произошла накануне, 28 октября. "Патриот" въехал в слепую зону БелАЗа, который маневрировал перед разгрузкой. Как передает слова пресс-службы "Ъ-Урал", на предприятии создана комиссия, которая проводит расследование. Помощь родным погибших также будет оказана комбинатом.