В Пермском крае арестован 16-летний подросток, зарезавший свою мать

В Пермском крае арестован 16-летний подросток, задержанный по подозрению в убийстве своей матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи установили, что утром, 27 октября, подросток из поселка Ергач поссорился со своим старшим братом и попытался ударить его ножом. Подростка попыталась остановить его мать и он ударил ее ножом в грудь. От ранения 39-летняя женщина погибла на месте.

В ближайшее время несовершеннолетнему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.