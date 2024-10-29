В Астрахани новый глава города. Избран Игорь Редькин.

Сегодня депутаты Городской Думы проголосовали за назначение на должность главы МО «Город Астрахань» Игоря Редькина. Напомним, ранее он руководил Наримановским районом.

Конкурсная комиссия отобрала трёх из шести кандидатов, подавших документы на участие в кадровом конкурсе: зампредседателя Городской думы Астрахани Александра Календра, главу Наримановского района Игоря Редькина, гендиректора ООО «Арктика» Андрея Габриэлова.

Сегодня тайным голосованием 24 из 29 депутатов Гордумы поддержали избрание на должность градоначальника Игоря Редькина. Сразу после объявления результатов голосования он принёс присягу.

Губернатор Игорь Бабушкин поздравил Игоря Редькина с избранием на пост мэра города.

Глава региона отметил, что Игорь Редькин – опытный управленец, хорошо знающий городское хозяйство. Он более двадцати лет проработал в структурах администрации города, в том числе в должности замглавы Астрахани.

«Впереди много сложной и ответственной работы. Это ремонт дорог и создание комфортной городской среды, развитие социальной сферы, привлечение инвесторов и многое другое. Но в первую очередь нужно разобраться с проблемами, волнующими жителей», – напутствовал губернатор нового градоначальника.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что у Астрахани большой потенциал и нужно стремиться, чтобы город всегда оставался локомотивом региона, в котором комфортно жить, работать, растить детей.

В первом после своего избрания общении с журналистами Игорь Редькин отметил, что начнёт свою работу с эффективного формирования бюджета города. Необходимо правильно распределить средства по отраслям, при этом сфокусироваться на наиболее проблемных. Первоочередная задача – благоустройство центральной части города.

«При этом остальные районы не будут забыты. Мы принимаем участие в региональной программе инициативного бюджетирования, которая также станет хорошим подспорьем для развития нашего города», – заметил глава Астрахани.