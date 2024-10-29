В Екатеринбурге посадили очередного "курьера" за хищение у пенсионеров 1,4 миллиона рублей

В Екатеринбурге вынесли приговор очередному "курьеру", забирающему деньги у жертв мошенников. Общая сумма, которую потеряли пять пенсионеров составила 1,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, организованная группировка обманывала пожилых граждан, представляясь их близкими, попавшими в ДТП. В этой схеме мошенники пытались вытянуть максимальную сумму из своих жертв якобы для того, чтобы "решить проблемы с пострадавшим в ДТП до суда". Осужденный же просто приезжал в квартиры обманутых пенсионеров и забирал деньги, после чего оставлял себе 10%, а остальное переводил "начальству".

Каждый из инцидентов произошел в июне 2023 года. Пойманным соучастником мошенничества оказался 19-летний житель Пермского края.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Материалы уголовного дела в отношении иных участников преступной группы выделены в отдельное производство.