Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для ВС РФ

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск, как и любое другое оборонное предприятие на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

О запуске первого на Украине завода сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер. Всего концерн строит в стране четыре завода по производству вооружения.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на анонимных американских и западных чиновников, сообщил, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Американские власти связались с ФРГ, в результате германским спецслужбам якобы удалось не допустить покушения. Песков опроверг сообщения о причастности РФ к покушению на главу Rheinmetall.