Рабочего достали из-под завалов в Перми на шоссе Космонавтов. Он погиб

В Перми достали рабочего, которого засыпало гравием во время строительства автомобильной дороги на ул. Шоссе Космонавтов в районе остановки "Блюхера".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза, в результате происшествия он погиб. Планируется проверка организации работ и охраны труда подрядчика.

Следователями Следственного комитета устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ведомстве сообщили, предварительно установлено, что во время установки дренажной трубы произошло осыпание грунта. Мужчина в тот момент находился в дорожном углублении.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются и опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.