В образовательном интенсиве для работников СПО приняли участие специалисты из 56 регионов страны

С 21 по 25 октября 2024 года в Москве прошел образовательный интенсив «Современные подходы к воспитанию в организациях среднего профессионального образования» для заместителей директоров по воспитательной работе, кураторов учебных групп и иных работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

Геймификации воспитательных мероприятий в системе СПО стала основной темой обсуждения в рамках образовательного интенсива. Экспертом в применении игровых методик в процессе обучения выступил кандидат педагогически наук, директор АНО «Центр социального творчества и туризма «Искра», директор компании «KUDA-GAME», тренер-игротехник Григорий Кудашов.

В течение 5 дней программы 300 человек из 56 регионов России вместе с экспертами обсуждали актуальные вопросы воспитания в сфере СПО. Всего в образовательном интенсиве приняли участие более 25 экспертов, в том числе представители Корпоративной Академии Росатома, Российского общества «Знание», АНО «Россия - страна возможностей», АО «Автобан», члены Российской академии образования, Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и другие.

Один из участников образовательного интенсива, заместитель директора по воспитательной работе Елена Гордиенко, ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская область, поделилась впечатлениями о прошедшем мероприятии: "Очень рада что оказалась в среде единомышленников, что мы поговорили в режиме нон-стоп о современных подходах к воспитанию в СПО в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Это здорово, потому что учиться и самообразовываться необходимо, чтобы работать и быть интересными для современных студентов".





В рамках мероприятия для участников образовательного интенсива состоялась пресс-конференция. В пресс-центре МИЦ «Известия» спикеры обсудили воспитание в системе СПО, поговорили об особенностях современной модели профориентации молодежи и воспитательной работы в колледжах, о формировании бесшовности воспитательного процесса между школой и колледжем, а также игропрактиках в процессе организации воспитательной работы.

Федеральный проект «Профессионалитет» является локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования. Благодаря проекту осуществляется подготовка специалистов по востребованным профессиям.

Образовательный интенсив проходит при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Всероссийский детский центр «Смена» является федеральным оператором проекта «Профессионалитет». Центр проводит курсы повышения квалификации по организации воспитательной работы в техникумах и колледжах нашей страны с 2022 года. Обучение уже прошли более 20 тысяч специалистов СПО.