29 Октября 2024
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Образование В России
Фото: Татьяна Сазанская

В образовательном интенсиве для работников СПО приняли участие специалисты из 56 регионов страны

С 21 по 25 октября 2024 года в Москве прошел образовательный интенсив «Современные подходы к воспитанию в организациях среднего профессионального образования» для заместителей директоров по воспитательной работе, кураторов учебных групп и иных работников, ответственных за воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

Геймификации воспитательных мероприятий в системе СПО стала основной темой обсуждения в рамках образовательного интенсива. Экспертом в применении игровых методик в процессе обучения выступил кандидат педагогически наук, директор АНО «Центр социального творчества и туризма «Искра», директор компании «KUDA-GAME», тренер-игротехник Григорий Кудашов.

(2024)|Фото: Ирина Резник

В течение 5 дней программы 300 человек из 56 регионов России вместе с экспертами обсуждали актуальные вопросы воспитания в сфере СПО. Всего в образовательном интенсиве приняли участие более 25 экспертов, в том числе представители Корпоративной Академии Росатома, Российского общества «Знание», АНО «Россия - страна возможностей», АО «Автобан», члены Российской академии образования, Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и другие.

Один из участников образовательного интенсива, заместитель директора по воспитательной работе Елена Гордиенко, ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская область, поделилась впечатлениями о прошедшем мероприятии: "Очень рада что оказалась в среде единомышленников, что мы поговорили в режиме нон-стоп о современных подходах к воспитанию в СПО в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Это здорово, потому что учиться и самообразовываться необходимо, чтобы работать и быть интересными для современных студентов".

(2024)|Фото: Ирина Резник

В рамках мероприятия для участников образовательного интенсива состоялась пресс-конференция. В пресс-центре МИЦ «Известия» спикеры обсудили воспитание в системе СПО, поговорили об особенностях современной модели профориентации молодежи и воспитательной работы в колледжах, о формировании бесшовности воспитательного процесса между школой и колледжем, а также игропрактиках в процессе организации воспитательной работы.

(2024)|Фото: МИЦ "Известия"/Сергей Лантюхов

Федеральный проект «Профессионалитет» является локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования. Благодаря проекту осуществляется подготовка специалистов по востребованным профессиям.

(2024)|Фото: Татьяна Сазанская

Образовательный интенсив проходит при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Всероссийский детский центр «Смена» является федеральным оператором проекта «Профессионалитет». Центр проводит курсы повышения квалификации по организации воспитательной работы в техникумах и колледжах нашей страны с 2022 года. Обучение уже прошли более 20 тысяч специалистов СПО.

Теги: образовательный интенсив, геймификация, воспитательный процесс, профессионалитет


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