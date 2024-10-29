Астраханские студенты и преподаватели собрали и передали на фронт партию гумпомощи

В Штабе общественной поддержки прошла акция «Героям от СПОдвижников». В ней приняли участие 17 учебных заведений. Студенты и преподаватели отправили бойцам СВО теплую одежду, печи-буржуйки, аккумуляторы, шины, продукты питания и средства личной гигиены, а также письма со словами поддержки и благодарности.

Инициатором акции выступает Совет директоров организаций среднего профессионального образования совместно со Штабом общественной поддержки. Благотворительное мероприятие проходит в Астрахани в третий раз.

Присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.