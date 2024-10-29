29 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Перевалка импорта через морские порты Астрахань и Оля за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 55%

По предварительным данным Росморпорта,гГрузооборот портов Астраханской области с января по сентябрь 2024 года вырос на 27% и составил почти 4 млн тонн. Перевалка импортных грузов через морские порты Астрахань и Оля за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 55%, экспортных — на 20%. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

По итогам третьего квартала лидерами перевалки остаются АО «Морской торговый порт Оля» (909,1 тыс. тонн), ПАО «Астраханский порт» (693,3 тыс. тонн), АО «Астраханский морской порт» (574,1 тыс. тонн). Ожидается, что порт Оля выйдет на рекордные за всю историю порта цифры по объему перевалки в 1 млн тонн.

Основная номенклатура грузов портового комплекса Астраханской области по итогам девяти месяцев 2024 года – зерно. В два раза увеличилась перевалка полипропилена и цемента, практически в четыре раза – перевалка бумаги. Перевалка химических изделий и удобрений стала больше на 46%.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Все эти достижения стали возможны благодаря мерам по развитию транскаспийского участка МТК «Север-Юг». Это направление лично курирует глава Астраханской области Игорь Бабушкин, в том числе дноуглубительные работы. В 2022-2023 годах со дна Волго-Каспийского морского судоходного канала извлечено более 15 млн кубометров грунта для обеспечения проходной осадки судов в 4,5 метра.

земснаряд, углубление дна волги(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Работы продолжаются. В период зимней навигации по каналу осуществляется ледокольная проводка судов. В этом году ледокольный флот Каспийского бассейна будет усилен по инициативе губернатора Игоря Бабушкина. В дополнение к трем ледоколам, обеспечивающим проводки судов в морских портах Астрахань и Оля, в регион пришел ледокол "Капитан Зарубин", – сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: грузооборот, астраханские порты, экспортные товары, перевалка грузов, мтк север-юг


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