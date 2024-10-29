Губернатор передал астраханской службе ветеринарии новые автомобили

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил ключи от шести автомобилей "Нива" руководителям ветеринарных учреждений региона. Помощь в приобретении транспорта повышенной проходимости оказало ООО "Сельскохозяйственное предприятие – птицефабрика "Харабалинская".

Автомобили отправятся в подведомственные областной службе ветеринарии учреждения Енотаевского, Красноярского, Наримановского, Харабалинского, Володарского и Черноярского районов.

Как отметил губернатор Игорь Бабушкин, укрепление материально-технической базы ветстанций позволит специалистам активнее проводить массовые профилактические вакцинации сельскохозяйственных животных и птиц и другие ветеринарные мероприятия.

При этом особое внимание уделят хозяйствам в труднодоступных и удалённых сёлах. В свою очередь, эти действия будут способствовать поддержанию спокойной эпизоотической ситуации в Астраханской области.