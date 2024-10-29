В Реже детсад заплатит 100 тысяч рублей за травму 3-летней воспитанницы

Детский сад №24 "Спутник" в Реже выплатит 100 тыс. рублей родителям 3-летней воспитанницы, поранившейся во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 31 мая 2024 года. Девочка 2021 г.р., находясь на территории детсада, запнулась на неровном покрытии, упала, и ударилась головой о металлический забор. Ребенок испытал сильную боль и получил повреждение по верхнему краю левой брови, из-за чего пришлось накладывать швы. Установлено, что несовершеннолетней причинен легкий вред здоровью.

В вопрос вмешалась прокуратура, которая заключила, что в детсаду не проявили должного внимания воспитаннику и не обеспечили его безопасность. В местный суд было направлено исковое заявление к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 24 "Спутник" о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, взыскав в пользу несовершеннолетней 100 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в силу. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.