Выход на рынки стран Прикаспия» для белорусских товаров пойдет через астраханские порты

В рамках форума «Астраханско-Могилевское партнерство: выход на рынки стран Прикаспия» губернатор Игорь Бабушкин, председатель Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Анатолий Исаченко, представители деловых кругов двух регионов и руководители консульских учреждений Прикаспийских стран накануне обсудили перспективы многостороннего взаимодействия.

Астраханская область и Беларусь на протяжении многих лет сотрудничают в сферах торговли, сельского хозяйства, промышленности и многих других. На межрегиональном уровне тесные связи сложились именно с Могилевской областью.

Игорь Бабушкин отметил, что большие перспективы партнерства наблюдаются в логистике по МТК «Север – Юг». Астраханская область – ключевая точка транскаспийского маршрута. Через регион российские товары доставляют в Индию, Центральную и Восточную Азию. За восемь месяцев этого года грузооборот астраханских портов составил более 3,5 млн тонн. Этот показатель вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы готовы не только предложить транзитные возможности экспортерам Могилевской области, но и содействовать установлению контактов с представителями из стран Прикаспия и выходу на обширный рынок Каспийского региона», — сказал глава Астраханской области.

В свою очередь, Анатолий Исаченко подчеркнул, что Могилевская область готова перейти от простых поставок продукции к кооперационному сотрудничеству.

«Деловой форум станет центром генерации инициатив и идей для дальнейшей работы. В этом зале собрались руководители крупнейших предприятий. Есть возможность для личного общения, узнать потенциал друг друга и найти точки соприкосновения для дальнейшего партнерства», – считает председатель Могилевского областного исполкома Республики Беларусь.