Двум регионам России дадут 360 млн на местные дороги

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выделение 360 млн руб. Архангельской области и Татарстану на строительство и ремонт автодорог.

В Татарстане до конца года полностью завершат строительство подъездной дороги к аэропорту Казани. С помощью федеральных денег в Архангельской области продолжат капремонт участка автодороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Коми с подъездом к деревне Шардонемь в Пинежском районе. По планам, к концу года техническая готовность этого объекта должна превысить 60%.

Работа идет по госпрограмме "Развитие транспортной системы", сообщает Правительство России.