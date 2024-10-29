29 Октября 2024
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Экономика Омская область
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Виталий Хоценко рассказал, что ремонт двух участков дороги Омск – Муромцево – Седельниково завершается

Губернатор Омской области рассказал о завершении ремонта двух участков дороги Омск – Муромцево – Седельниково.

Напомним, в границах Муромцевского и Седельниковского районов обновляется трасса на отрезках 252 – 253 км и 275 – 276 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Завершаем ремонт двух участков дороги Омск – Муромцево – Седельниково в Муромцевском и Седельниковском районах. Обновляем трассу благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как пояснили в пресс-службе Правительства Омской области, дорожники в полном объеме завершили работы по исправлению профиля дороги, устройству ровиков уширения, укреплению основания методом холодной регенерации, укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси. До окончания работ подрядчику остается укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки. Строительная готовность объектов составляет 90%.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

В 2025 году планируется выполнить ремонт участком 248 – 252 км, 279 – 283 км и 276 – 279 км.

(2024)|Фото: Минтранс Омской области

Трасса Омск – Муромцево – Седельниково обеспечивает связь областного центра и северных районов области, привлекательных для туристов в первую очередь природными достопримечательностями, такими как «Пять озер»

Теги: виталий хоценко, пять озер, национальный проект, безопасные и качественные дороги


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