29 Октября 2024
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Товары из Белоруссии через астраханские порты будут поставлять в страны Прикаспия

"В Астрахани работает делегация Могилевской области Республики Беларусь во главе с Председателем областного исполнительного комитета Анатолием Михайловичем Исаченко", - сообщил накануне в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Был подписан план реализации Соглашения регионов о сотрудничестве на предстоящие два года.

Республика Беларусь является важнейшим стратегическим партнером Астраханской области. Взаимный товарооборот уверенно растет. По итогам первого полугодия он увеличился на 60%. Экспорт вырос на 65%, а импорт – более чем на 40%. Значительную долю поставок на белорусский рынок традиционно составляют сельхозтовары. Только в этом году их объем составил около 5 тысяч тонн.

Морской порт Астрахани(2024)|Фото: astrobl.ru

Помимо этого, активно взаимодействуют промышленники. Так, например, компания «Гекса – Лотос» закупает у могилевского завода полиэфирные геотекстильные ткани, которые использует в своем производстве. А после готовую продукцию отправляет на белорусский рынок. И таких примеров много.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Отдельные соглашения сегодня подписали наши торгово-промышленные палаты и особые экономические зоны. Один из вопросов, который уже прорабатываем, – открытие в ОЭЗ "Лотос" производства белорусской молочной продукции. Продолжим сотрудничать с Могилёвлифтмаш. В следующем году планируем установить 122 лифта белорусского производства, которые придут на смену устаревшему оборудованию в многоквартирных домах. Особое внимание уделим гуманитарной сфере и в первую очередь патриотическому воспитанию молодежи", - отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Программа у делегации насыщенная, запланировано много встреч. Главным событием станет деловой форум, посвященный сотрудничеству в сфере торговли и логистики, который открылся накануне.

Теги: игорь бабушкин, делегация могилевской области, соглашения о сотрудничестве, оэз лотос, импорт, экспорт, беларусские товары


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