"Россети Урал" добавили короткий номер своему контакт центру: 220

Электросетевая компания "Россети Урал" для удобства клиентов присвоила своему колл-центру короткий номер 220, на который можно звонить с мобильных телефонов операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2.

Номер 220 легко запомнить и быстро набрать. Продолжит работать и полный номер горячей линии 8-800-220-0-220.

Набирая короткий номер, клиенты могут проконсультироваться по вопросам технологического присоединения, учета электрической энергии, оказания дополнительных услуг, аварийных и плановых отключений электрической энергии и др. Отметим, что ежемесячно специалисты контактного центра "Россети Урал" отрабатывают порядка 45 тысяч обращений клиентов.



Помимо единого номера, жители могут получить информацию по вопросам электроснабжения в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Кроме того, информация о перерывах электроснабжения размещается на сайте компании "Россети Урал" в разделе. Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, можно направить сообщение энергетикам по данному вопросу.