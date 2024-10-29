Mash: В Туле толпа цыган избила полицейского

В Туле произошла массовая драка, в ходе которой пострадал полицейский. Предварительно, в конфликте участвовали цыгане.

Инцидент произошел на Молодежном бульваре. Как пишет Mash, 37-летний сотрудник при исполнении сделал замечание компании цыган, которые распивали алкоголь в общественном месте. В ответ толпа из 12 человек набросилась на него. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Предварительно, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово, сообщает телеграм-канал. Их ищут.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей, среди которых был сотрудник одного из подразделений региональной полиции, находящийся на выходном дне. Травмы получили три человека, один госпитализирован. Полиция задержала троих человек, которые проверяются на причастность к драке.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером.

Не надеясь на местную власть и полицию, местные жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан.