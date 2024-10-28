В Прикамье 16-летнему парню вменили убийство матери

В прикамском поселке Ергач ссора двух братьев закончилась гибелью их матери. Она пыталась разнять дравшихся сыновей.

Утром 27 октября 16-летний парень поссорился со страшим братом и попытался ударить его ножом. Мать мальчиков попыталась разнять сыновей, и младший из них один раз ударил ее ножом в область грудной клетки. 39-летняя пострадавшая умерла на месте.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, его могут арестовать, сообщает управление СКР по Пермскому краю.