28 Октября 2024
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Фото: utair.ru

В Югре пассажиры авиакомпании Utair столкнулись с задержками рейсов

В Югре произошли массовые задержки рейсов авиакомпании Utair, передает корреспондент Накануне.RU

Рейсы задержаны в аэропорту Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Так, вылет в Игарку перенесен на следующий день. Кроме того, были задержаны рейсы в Омск и Тюмень. В Нижневартовске задержали рейс в Екатеринбург, в Ханты-Мансийске - в Сургут.

На ситуацию отреагировали в окружном Роспотребнадзоре.

"В связи с имеющимися подтверждёнными данными о задержках рейсов из городов: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Роспотребнадзор Югры напоминает вам о ваших правах и возможностях в такой ситуации. Задержка рейса может стать серьезным стрессом, но знание своих прав поможет вам справиться с этой ситуацией", - заявили в ведомстве и напомнили пассажирам о правах.

В частности сказано, что авиакомпания обязана информировать вас о причинах задержки и предполагаемом времени отправления. При задержке рейса более чем на два часа - авиакомпания обязана предоставить бесплатные горячие напитки и еду. При задержке рейса более четыре часа, авиакомпания должна предложить место для ночлега. Если задержка превышает 24 часа, пассажиры имеют право отказаться от поездки и вернуть стоимость билета. Также возможно изменение маршрута без дополнительных затрат.

Если задержка вызвана действиями авиакомпании (например, технические неисправности), пассажиры могут подать заявку на компенсацию.

Теги: Utair, задержка рейсов


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