В Верхней Пышме прошел региональный форум "Zа Самбо"

Сегодня, 28 октября, в Верхней Пышме прошел ежегодный региональный форум партийного проекта ВПП "Единая Россия" – "Zа Самбо".

Как сообщили Накануне.RU организаторы форума, в мероприятии приняли участие члены общественного совета "Za Самбо", ректоры вузов, начальники департаментов управления образования и педагоги из муниципалитетов Свердловской области. Площадкой для проведения форума стала школа №25. Именно она является одним из флагманов реализации проекта "Самбо в школу".

"Самбо в школу" является фундаментальным проектом не только нашего региона, но и в целом страны. Самбо – это национальный вид спорта, который формирует в целом развитую, разностороннюю личность, воспитывает дух патриотизма", - рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

На повестке форума лучшие проекты в направлениях "Самбо в школу", "Самбо в ВУЗы", "Самбо в ГТО" и "Самбо в семинарии". О примерах, формах взаимодействия и результатах работы в рамках проекта рассказали передовики ключевых направлений "Za Самбо": МАОУ СОШ №25, Уральский государственный горный университет и Екатеринбургская православная духовная семинария.

"Сегодняшний форум очень важен для того, чтобы мы могли обратиться к профессиональной общественности, к педагогическому и спортивному сообществу и заявить о том, что проект "Самбо в школу", в целом проект "Za Самбо" сильно отличается от других проектов. Мы увидели сегодня, что в Свердловской области проект реализуется, точно отражая его главную цель: сохранение традиционных ценностей, формирование гармоничной личности, уважительное отношение к наставникам, старшему поколению", - рассказала исполнительный директор всероссийского проекта "Самбо в школу" Елена Ломакина.

Участники форума посетили мастер-класс по национальной борьбе Алтайский куреш, который провел Антон Брачев, увидели выступления в рамках направления демо-самбо от победителей регионального отбора всероссийских соревнований "Самбо в школу" и творческие номера от воспитанников направления "Адаптивное самбо" и СШ единоборств.

"Форум собрал представителей разных муниципалитетов. Основные цели и задачи сегодняшней встречи – рассказать и показать, как стать участникам проекта "Za Самбо" тем, кто в этом реально заинтересован. Хочу выразить благодарность министерству образования и молодежной политики и министерству физической культуры и спорта Свердловской области, а также Федерации самбо региона за помощь в организации мероприятия", - рассказал координатор проекта "Za Самбо" в Свердловской области Алексей Свалов.

Перед началом форума состоялась торжественная церемония открытия интерактивной фотовыставки "Хобби самбистов", рассказывающей о профессиональных спортсменах, чемпионах самбо, тренерах, участниках направлений "Самбо в школу", "Самбо в вузы", "Самбо в семинарии", "Адаптивное самбо".

Церемонию открытия выставки посетили герои фотопроекта: самый титулованный самбист Свердловской области Альсим Черноскулов, двукратный чемпиона мира по самбо Тимур Галлямов, заслуженный тренер России Михаил Суханов, участники направления "Адаптивное самбо", "Самбо в вузы" и "Самбо в семинарии". Экскурсию по фотовыставке для почетных гостей провел Тимур Галлямов. 16 ноября, в День самбо, фотовыставка "Хобби самбистов" будет открыта во Дворце самбо Верхней Пышмы.

Всего региональный форум партийного проекта собрал более 200 участников. Мероприятие организовано общественным советом "Za Самбо" региона совместно с министерством физической культуры и спорта Свердловской области.