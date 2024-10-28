Министр здравоохранения РФ наградил врачей Свердловской области

Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие III Национального конгресса "Национальное здравоохранение — 2024", в рамках которого на церемонии награждения восемь представителей медицинской сферы Свердловской области получили заслуженные награды из рук министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Сразу трое врачей Свердловской областной клинической больницы №1 оказались в числе победителей. В номинации "Лучший терапевт" победила заведующая ревматологическим отделением СОКБ №1 Людмила Евстигнеева, руководитель Областного ревматологического центра и главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Свердловской области. Лучшим неврологом стал Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1, а также главный невролог Уральского федерального округа. А в номинации "Лучший анестезиолог-реаниматолог" первое место занял заведующий отделением анестезиологии-реанимации для детей СОКБ №1 Алексей Свалов.

Два победителя на счету у Красноуфимской районной больницы: в номинации "Лучшая медицинская сестра" победила Татьяна Петрова, а Сергей Полюхов стал одним из "Лучших фельдшеров". В числе победителей в номинации "Лучший санитарный врач" Дарья Мезенцева из Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, в номинации "Лучший фармацевт" — Ирина Козлова из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В номинации "За верность профессии" награду получила Анна Салоутина, которая трудится в Свердловском областном онкологическом диспансере.

В работе конгресса принимает участие большая делегация из 28 человек представителей медицинской сферы Свердловской области, в том числе главврач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, главврач СОКБ №1 Игорь Трофимов, главврач ГКБ №40 Александр Прудков, главврач Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Лихачева, директор Фонда святой Екатерины, заместитель руководителя Общественного медицинского совета Свердловской области Александр Андреев.

III Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проводится в год 150-летия со дня рождения Николая Александровича Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день актуальны и применяются во многих странах мира.