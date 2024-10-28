28 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Украина должна передать ЕС контроль над ВПК ради кредита на 35 млрд евро

Совет ЕС принял постановление, согласно которому Киев получит еврокредиты в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов РФ, если выполнит ряд условий. Одно из них – передача странам Евросоюза права заниматься восстановление ее военно-промышленного комплекса Украины по окончании конфликта.

Таким образом, речь фактически идет о передаче ЕС инвестиционного контроля над ВПК Украины, пишет ТАСС. Такое обязательство с высокой вероятностью должно предоставить странам ЕС гарантии того, что этот сектор промышленности не уйдет под контроль других западных игроков, в первую очередь США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Киеву 160 миллионов долларов для поддержания энергетической инфраструктуры. 100 миллионов из них взяты из прибыли от замороженных активов РФ.

Всего с начала военной операции Евросоюз предоставил Украине около 2 миллиардов евро.

Теги: украина, ес, впк, кредиты


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