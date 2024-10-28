Мэр Екатеринбурга получил всероссийскую правовую премию имени Татищева

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов стал лауреатом всероссийской правовой премии имени Василия Татищева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, награда вручена за особые заслуги в развитии государственного строительства, юриспруденции и историко-правовой науки. Торжественная церемония прошла в Перми. Кроме Орлова, премию имени Татищева получил советник президента России Владимир Мединский.

Как заявил Алексей Орлов, уральская столица немало сделала для сохранения памяти о Василии Татищеве.

"В сердце города установлен монумент ему и другому основателю Екатеринбурга – Вильгельму де Геннину. А премия их имени является высшей наградой мегаполиса. Уральская столица приняла участие в восстановлении памятных мест, связанных с Василием Татищевым. Именно в год 300-летия Екатеринбурга обустроена тропа к захоронению великого деятеля, а сейчас продолжается реконструкция его усадьбы", - отметил глава города.