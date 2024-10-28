В Нягани мужчина застрелил двух охотников и ранил третьего

В Нягани завели уголовное дело на 53-летнего мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство еще одного человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, пятеро няганцев приехали в расселенное поселение Октябрьского района на охоту и рыбалку. Они остановились в охотничьей избе, за которой присматривал охотник, постоянно проживающий в поселении. В ночь на 26 октября охотник пил с гостями алкоголь, ушел домой, а после вернулся с двумя ружьями и застрелил двух своих гостей. Третий получил ранение.

Обвиняемому было оказано сопротивление, мужчины связали его и забрали оружие, после этого отправились по реке на лодке за помощью. Встретившийся на пути рыбак из соседней деревни позвонил в службу спасения.

Обвиняемый задержан, доставлен в город Нягань для проведения следственных действий