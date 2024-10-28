Министр обороны России поздравил военнослужащих с контролем над населенным пунктом Цукурино

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 114-ю мотострелковую бригаду с контролем над Цукурино в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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"В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле" - сказал Белоусов.

Он отметил, что российские военные продолжат с честью служить стране и обеспечивать ее безопасность.