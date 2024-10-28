28 Октября 2024
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Общество Челябинская область
Фото: 1obl.ru / Дмитрий Сопильняк

Мигранты, которые убили школьника у ТРК в Челябинске, получили суммарно 76 лет колонии

Суд вынес приговор мигрантам из Таджикистана по резонансному делу об убийстве школьника у ТРК "Космос" в Челябинске. Суммарно они получили 76 лет заключения.
  • Шахзода Сатторова приговорили к 14 годам колонии строгого режима;
  • Абдулвахоба Сабурова — к 12 годам колонии строгого режима;
  • Тоира Джалилова — к 9,5 годам колонии общего режима;
  • Шахрома Мирова — к 18 годам колонии строгого режима;
  • Нажмиддина Имомова приговорили к 5,5 годам колонии общего режима;
  • Ислома Ахмадова приговорили к 5,5 годам колонии общего режима;
  • Зоира Джалилова — к 5 годам колонии общего режима;
  • Хуршеда Одинаева — к 4,5 года колонии общего режима.

Жестокое убийство 17-летнего подростка произошло в апреле 2023 года. Все обвиняемые являются уроженцами Таджикистана. Все случилось в компьютерном клубе, расположенном в ТРК "Космос". Мигранты уже давно задирали местных посетителей компьютерного клуба, буквально приходили только за тем, чтобы гнобить подростков, которые младше их на несколько лет. Очередной конфликт перерос в драку на улице, в ходе которой мигранты избили подростка руками, ногами и неустановленными предметами, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь, в результате было повреждено сердце школьника, и он скончался. В суде обвиняемые вели себя вызывающе, начиная еще с первых заседаний. Вероятно, они были убеждены, что диаспоры окажут им помощь и они смогут избежать серьезного наказания.

Напомним, что в последнее время Южный Урал все чаще сотрясают громкие преступления с участием диаспор. 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Жители обвинили в убийстве двух парней из цыганской диаспоры (им 17 и 19 лет). Якобы с ними у них и раньше были конфликты, а женщину они убили, чтобы забрать ее машину. Не увидев вмешательства полиции и узнав, что местный цыганский барон принял решение "сам разобраться с подростками по своим законам", жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Участников народного схода и представителей диаспоры задержали силовики.

Теги: мигрант, трк космос, убийство школьника


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